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Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book3: что известно
Экран, который Samsung называет Dynamic AMOLED 2X Display, уже используется в смартфонах Galaxy. Обозначение 2X указывает на частоту обновления 120 Гц.
Samsung не была скупа на новинки и на вчерашней презентации также представила линейку ноутбуков Galaxy Book3. Если делать небольшой спойлер, то устройства внешне похожи на предшественников Book2. Главное отличие в процессоре Intel Core 13 и новом дисплее. Новые ноутбуки похожи между собой, поэтому их легко спутать.
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- Galaxy Book 3 Ultra можно взять с процессором Intel Core i7-13700H или Intel Core i9-13900H. Оба 14-ядерные. За графику отвечают Nvidia GeForce RTX 4050/Nvidia GeForce RTX 4070. Оперативной памяти доступно либо 16 Гб, либо 32 Гб.
- Galaxy Book 3 Pro и Galaxy Book 3 360 Pro получили алюминиевые корпуса и процессоры Intel 13-го поколения.
По ценам:
- Galaxy Book 3 Ultra – 2399 долл (87636 грн).
- Galaxy Book 3 Pro – 1499 долл (54758 грн).
- Galaxy Book 3 Pro 360 – 1649 долл (60238 грн).
Напомним, ранее мы публиковали обзор на новые смартфоны Galaxy S23.
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