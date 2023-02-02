Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book3: что известно

Экран, который Samsung называет Dynamic AMOLED 2X Display, уже используется в смартфонах Galaxy. Обозначение 2X указывает на частоту обновления 120 Гц.

| Автор: Соколенко Виктория

Samsung не была скупа на новинки и на вчерашней презентации также представила линейку ноутбуков Galaxy Book3. Если делать небольшой спойлер, то устройства внешне похожи на предшественников Book2. Главное отличие в процессоре Intel Core 13 и новом дисплее. Новые ноутбуки похожи между собой, поэтому их легко спутать.

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Galaxy Book 3 Ultra можно взять с процессором Intel Core i7-13700H или Intel Core i9-13900H. Оба 14-ядерные. За графику отвечают Nvidia GeForce RTX 4050/Nvidia GeForce RTX 4070. Оперативной памяти доступно либо 16 Гб, либо 32 Гб.

Galaxy Book 3 Pro и Galaxy Book 3 360 Pro получили алюминиевые корпуса и процессоры Intel 13-го поколения.

Фото - Samsung

Фото - Samsung

Фото - Samsung

По ценам:

Galaxy Book 3 Ultra – 2399 долл (87636 грн).

Galaxy Book 3 Pro – 1499 долл (54758 грн).

Galaxy Book 3 Pro 360 – 1649 долл (60238 грн).

Напомним, ранее мы публиковали обзор на новые смартфоны Galaxy S23.

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