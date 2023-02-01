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Realme собирается выпустить смартфон с супербыстрой зарядкой
Официальный анонс новинки намечен на 9 февраля.
Китайский производитель Realme готовит к выпуску модель GT Neo5. Заявляется, что 30-секундной зарядки гаджета хватит на просмотр часового видео. Об этом сообщает noworries.news.
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Также устройство сможет зарядиться до 100% меньше, чем за 10 минут. Кабель, который будет идти в комплекте, рассчитан на 240 Вт.
По другим характеристикам:
- Дисплей 6,74 дюймов. Разрещение – 2772 на 1240 пикселей. Частота обновления – 144 Гц.
- Поддержка широтно-импульсной модуляции для регулировки яркости экрана.
- Основная камера – 50 Мп Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера – 16 Мп.
- Оперативная память – 16 Гб, флеш-память – 1 Тб.
- Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
Напомним, ранее мы писали о том, где смотреть презентацию Samsung 1 февраля.
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