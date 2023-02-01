Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Realme собирается выпустить смартфон с супербыстрой зарядкой

Официальный анонс новинки намечен на 9 февраля.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Realme собирается выпустить смартфон с супербыстрой зарядкой
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Китайский производитель Realme готовит к выпуску модель GT Neo5. Заявляется, что 30-секундной зарядки гаджета хватит на просмотр часового видео. Об этом сообщает noworries.news.

Читайте также: Apple работает над заменой смартфонов и ноутбуков

Также устройство сможет зарядиться до 100% меньше, чем за 10 минут. Кабель, который будет идти в комплекте, рассчитан на 240 Вт.

По другим характеристикам:

  • Дисплей 6,74 дюймов. Разрещение – 2772 на 1240 пикселей. Частота обновления – 144 Гц.
  • Поддержка широтно-импульсной модуляции для регулировки яркости экрана.
  • Основная камера – 50 Мп Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера – 16 Мп.
  • Оперативная память – 16 Гб, флеш-память – 1 Тб.
  • Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Напомним, ранее мы писали о том, где смотреть презентацию Samsung 1 февраля. 

Читайте также: Facebook специально разряжает батареи смартфонов

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости