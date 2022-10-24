Айтишник из России прячется от мобилизации в лесу: фото и подробности

Житель страны-агрессора ранее ходил в походы, поэтому, у него "дружба" с природой - не первый опыт.

| Автор: Соколенко Виктория

В России мужчина из сферы айти решил прятаться от мобилизации в лесу. Там у него есть две палатки и мусорный контейнер из запасом еды. Об этом сообщает Медиазона.

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После объявления мобилизации у айтишника было два варианта: быть скрученным военкомами в магазине или уйти в лес, где можно свободно жить, хоть и не в особо комфортных условиях.

Фото - t.me/force_resistance

На подготовку к отправке в лес у россиянина ушло около недели. Он взял с собой бензопилу, палку, топор, модем, антенну и солнечные батареи.

"Я купил просто мусорный контейнер. Он большой, довольно дешевый и позволяет сохранить там все запасы, которые я взял: консервы, доширак, чай, кофе, сахар. Это все лежит в контейнере, близко к тому месту, где машину можно припарковать. Вот мы привезли в первый раз. В принципе, это и было единственный раз, когда все продукты мы выгрузили в этот контейнер. И я периодически туда хожу реально как в магазин. Мне идти до этого контейнера где-то час, если не спешить. Я спокойно иду, беру какое-нибудь количество этих продуктов, в рюкзак кидаю и иду обратно", - рассказал айтишник.

Фото - t.me/force_resistance

Одна палатка у жителя РФ для сна, вторая – для работы.

"Они у меня разделены по той причине, что в лесу хорошее место, там не дует, есть солнышко, полянка, все классно. Но Интернета нет. А там где офис, там не очень с погодой, если дует ветер, там довольно противно находиться, но зато есть Интернет", — объяснил он.

Фото - t.me/force_resistance

В будущих планах айтишника – построение в лесу небольшого дома.

"Я, когда сюда переезжал, думал, ну, месяц где-то побуду, а там, наверное, либо эта мобилизация закончится, либо что-то придумаем. Честно говоря, точного плана не было. Я примерно рассчитывал на месяц. Вот как раз месяц подходит к концу. Сейчас, учитывая новости последние. Вообще не исключено, что я тут и дальше буду находиться", — сказал россиянин.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в России повестки в армию рассылают через WhatsApp.

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