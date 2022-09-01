Женщина случайно получила 10,5 млн долл в криптовалюте

Ошибочную транзакцию заметили через 7 месяцев.

| Автор: Соколенко Виктория

Криптовалютная биржа Crypto.com случайно отправила одной из своих клиенток вместо 100 долл 10,5 млн долл. Женщина не растерялась и не афишировала ошибку технической службы. Об этом сообщает noworries.news.

Когда женщину смогли разыскать, то вскрылись некоторые интересные траты. За 1,35 млн она купила себе особняк, за 430 тыс была приобретена жилищная площадь для дочки. Другие средства клиентка биржи разделила по счетам, часть ушла на криптовалюты, акции и драгоценные металлы.

На нее подали в суд. Дело выиграла криптобиржа. Виртуальные активы женщина возвращать отказывается, так как это вопрос чести и достоинства.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что 84-летняя украинка стала самым старшим пользователем криптобиржи.

Читайте также: В Украине можно купить квартиру за криптовалюту

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.