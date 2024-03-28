"Легкая крипта": на YouTube появились видео мошенников

Инструкции в таких видео не принесут ни цента.

| Автор: Соколенко Виктория

На YouTube в крайнее время замечено новое мошенничество, связанное с криптовалютами. Злоумышленники используют нанятых на Fiverr актеров, которые не понимают, что читают. А они рассказывают о создании бота с использованием ChatGPT. Ему якобы под силу помочь желающим делать пассивный доход с криптовалютами. Об этом сообщает Gizmodo.

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Все разыгрывается по одинаковому сценарию. Актер вещает, что зарабатывать можно без реальных знаний в программировании. Потом вставляется предупреждение о наличии злоумышленников в сообществе криптовалютчиков, призывы не взаимодействовать с незнакомыми биржами и кошельками. После предлагается скопировать код для вставки на сайте для фронт-рана на транзакциях. Нужно подключить свой кошелек. Но как только жертва воспользуется кодом, крипта будет отправлена на один из многих кошельков хакеров.

Фото - Gizmodo

Не все мошеннические видео отображаются в результатах поиска. Однако, ролики появляются в виде платной рекламе. Комментарии под ними в большинстве позитивные, что указывает на наличие ботов, создающих имидж.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры поставили рекорд по воровству денег у жертв.

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