84-летняя украинка стала самым старшим пользователем криптобиржи

Binance является участником "цифрового ленд-лиза" Украины.

| Автор: Соколенко Виктория

В Binance поделились историей клиентки из Украины, которая покинула свой дом из-за агрессии России и уехала за границу. Заботливая внучка оформила ей криптокарточку и отправляет туда деньги. Об этом передает noworries.news.

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Фото - SvNem26

Bigmir.net ранее уже рассказывал о Binance. Министерство цифровой трансформации договорилось с руководством проекта на счет поддержки ВПЛ. Биржа выделила 1,2 миллиона долларов им на помощь.

Binance Refugee Card - специальная благотворительная карточка для этих целей. На нее насчитывают по 75 долларов. Выплаты идут 3 месяца. За текущий период переселенцы получат 225 долларов.

Карточкой можно расплачиваться везде, где принимают карты Visa – в онлайн и офлайн магазинах, в такси, гостиницах. Криптовалюта автоматически конвертируется в местную валюту.

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Напомним, bigmir.net писал о том, что украинцам придется платить налоги в Польше.

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