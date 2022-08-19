Видеоблогер заставил змею "ходить"

Для процесса он задействовал 3D-принтер.

| Автор: Соколенко Виктория

Любитель змей, и по совместительству, видеоблогер Аллен Пан, создал роботизированный экзоскелет для пресмыкающихся Парень говорит, что ему жаль змей из-за эволюции и отсутствия ног. Об этом сообщает Futurism.

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У экзоскелета четыре ноги – по две спереди и столько же сзади. В длинную прозрачную трубу помещается змея. Пока она не решает, куда направлять движение.

Напомним, ранее bigmir.net писал о тиктокере, который создал миллионую "армию" жаб.

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