Видеоблогер заставил змею "ходить"
Для процесса он задействовал 3D-принтер.
Любитель змей, и по совместительству, видеоблогер Аллен Пан, создал роботизированный экзоскелет для пресмыкающихся Парень говорит, что ему жаль змей из-за эволюции и отсутствия ног. Об этом сообщает Futurism.
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У экзоскелета четыре ноги – по две спереди и столько же сзади. В длинную прозрачную трубу помещается змея. Пока она не решает, куда направлять движение.
Напомним, ранее bigmir.net писал о тиктокере, который создал миллионую "армию" жаб.
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