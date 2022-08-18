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У Realme вышел новый 5G-смартфон

Сканер отпечатка пальца в гаджете располагается сбоку.
 |  Автор: Соколенко Виктория
У Realme вышел новый 5G-смартфон
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

У компании Realme  вышел новый смартфон Realme 9i 5G. Устройство имеет 16,8-сантиметровый дисплей с расширением в 1080 пикселей. Частота обновления экрана – 90 Гц. Об этом сообщает GSM Arena.

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У телефона процессор Dimensity 810 и батарея мощностью 5000 мАч. Есть четыре камеры. Для селфи предусмотрено 8 Мп, а для главной – 50 Мп. Разработчики сделали три цвета – голубой, черный и золотой.

Фото - Realme
Фото - Realme

По памяти представлены две вариации - 4/64 Гб и 6/128 Гб. 

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Samsung презентовала новые смартфоны, наушники и часы.

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