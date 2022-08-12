Instagram и Facebook ведут слежку за пользователями через браузеры

В мобильных приложениях есть встроенные браузеры, позволяющие открывать внутренние ссылки.

| Автор: Соколенко Виктория

Социальные сети Facebook и Instagram попались на слежке за пользователями через встроенные собственные браузеры. Данный факт обнаружил специалист по кибербезопасности Феликс Краузе. По его словам, браузеры приложений вставляют JavaScript на каждый посещаемый сайт. Из-за этого Meta может видеть активность людей. Речь о нажатых кнопках и ссылках, адресах, номерах карточек и паролях. Об этом сообщает Engadget.

Читайте также: Instagram-блогерша предстала перед Верховным судом Украины

По словам Краузе, Facebook не всегда использует код для сбора информации. Если бы приложения Facebook и Instagram открывали Safari или Firefox, у них бы не было возможности добавлять свой код на любом безопасном сайте.

В Meta парировали, что скрипты позволяют вести агрегацию данных для использования их в рекламных или исследовательских целях.

Читайте также: "Поддержка войны": в Facebook и Instagram нашли российскую ботоферму

Напомним, ранее Facebook отреагировал на негатив по поводу ареста девушки, сделавшей аборт.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.