Facebook отреагировал на негатив по поводу ареста девушки, сделавшей аборт

До инцидента шифрование E2E хотели сделать стандартным в 2022 году, однако впоследствии перенесли дату на 2023 год.

| Автор: Соколенко Виктория

Bigmir.net ранее рассказывал о том, что Facebook передал полиции Небраски информацию о 17-летней девушке, сделавшей аборт. Она заказала через почту специальные препараты, употребила их и получила выкидыш. Плод завернула в пакет и закопала. Теперь в соцсети хотят внедрить механизм сквозного шифрования сообщений в качестве реакции на негатив людей, возникший из-за ситуации с подростком. Об этом пишет The Guardian.

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Для избегания неожиданных проблем, пользователи мессенджера Facebook должны согласиться на сквозное шифрование сообщений. Алгоритм теоритически позволяет получить доступ к содержимому только отправителю и получателю.

Представитель Facebook Алекс Дзедзан заявил, что E2E сложно реализовать, и пока тесты идут среди нескольких сотен пользователей. Компания хочет убедиться, что система работает должным образом.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что на самом деле было в животе "беременной" мумии из Египта.

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