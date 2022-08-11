Facebook помог арестовать девушку, которая сделала аборт

В Facebook заявили, что запрос полиции касался не аборта, а других неправомерных действий.

| Автор: Соколенко Виктория

Социальная сеть Facebook предоставила полиции Небраски информацию о 17-летней девушке, которая сделала аборт. Она заказала через почту специальные препараты, употребила их и получила выкидыш. Плод завернула в пакет и закопала. Об этом передает techcrunch.com.

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Правоохранители предположили, что ребенок родился живым, хоть судмедэксперты заявили обратное. Для проверки гипотезы у Meta были запрошены переписка и медиафайлы девушки. Ее теперь судят как совершеннолетнюю, за проведение аборта после 20 недели беременности, за аборт без лицензии, сокрытие трупа, скрытие смерти человека и за неправдивое сообщение.

Соцсеть могла отказаться от предоставления частной информации согласной своей политике обжалования запроса на пользовательские данные. Если бы запрос не соответствовал действующему законодательству или нормам Facebook, если бы он являлся юридически неполноценным или слишком обширным, компания его обжалует или адаптирует сведения, которые предоставляет.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в США прокатилась волна протестов из-за запрета на аборты.

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