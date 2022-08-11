Microsoft обновила OneDrive

Облачному сервису для хранения данных исполнилось 15 лет.

| Автор: Соколенко Виктория

В честь дня рождения OneDrive Microsoft решила произвести редизайн своего продукта. Внедрение нового интерфейса должно помочь пользователям легче работать с собственными материалами, а также предоставит новые функции. Об этом сообщает The Verge.

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По словам представителей компании, в ближайшие несколько месяцев люди увидят другую стартовую страницу OneDrive Home. Она чем-то будет похожа на панель мониторинга из онлайн-версии Office. Файлы упорядочат по давности открытия. Над списком также можно будет заметить фильтры для сортировки документов по типам.

Новый столбец "Активность" позволит найти и закрепить самые часто используемые файлы. И самое интересное – появятся фотоистории. Их алгоритм схож на Instagram Stories. В разделе будут комментарии, реакции и оповещения.

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К слову, OneDrive рекомендуют в Государственной службе специальной связи и защиты информации в качестве инструмента для резервного копированния данных.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в iOS 16 уберут "раздражающую проблему" многих iPhone.

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