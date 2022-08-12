Поисковик Google не будет показывать ответы на некоторые вопросы

В компании более ответственно стали подходить к выдаваемой в поиске информации.

| Автор: Соколенко Виктория

В Google заявили, что прекратят предоставлять быстрые ответы на "глупые вопросы". Речь о фрагментах текста, которые сразу же появляются в поисковике. С их помощью пользователи могут не переходить на конкретные сайты. Ответы генерируются автоматически из фрагментов содержания, доступного в сети. Об этом сообщает The Guardian.

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В 2017 году техногигант попал в скандал из-за распространения фейковых новостей. На запрос "Планирует ли Обама переворот", искусственный интеллект ответил пользователям "Обама в самом деле может планировать коммунистический переворот в конце своего срока". Такую информацию поисковик нашел на сайте с теориями заговора.

Специалисты обучили свои системы лучше искать неверные предположения. Благодаря последнему обновлению количество таких фрагментов уменьшилось на 40%.

Также в Google пообещали предупреждать, если на определенный запрос не найдется полезного или качественного ответа.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что благодаря кавычкам в Google можно отфильтровать поисковые запросы.

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