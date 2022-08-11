В Украине запустили чат-бот для поиска пленных

Опция "Запрос о плену" позволит родным проще и скорее получить актуальную информацию о человеке.

| Автор: Соколенко Виктория

Национальное информационное бюро совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины создали чат-бот в Telegram для поиска пленных. Об этом информирует Минреинтеграции.

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В @nib_uncp_bot нужно ввести личную информацию и ФИО человека, о судьбе которого вы хотите узнать.

"В течение 15 минут обрабатываются и предоставляются самые свежие данные, которые есть в распоряжении НИБ, Координационного штаба по обращению с военнопленными, других ведомств, а также – Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Служба безопасности Украины запустила онлайн-сервис для поиска военнопленных и пропавших без вести в условиях войны. Он предполагает ускорение подачи заявления через специальную форму.

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