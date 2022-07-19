В США придумали новую "концепцию" воздушного боя

БПЛА будут выжимать из себя все, чтобы уберечь жизни пилотов.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Lockheed Martin начала разработку беспилотников, которые будут играть роль сопровождения и прикрытия истребителей ВВС США. Об этом сообщает defensenews.com.

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По словам специалистов, стоимость таких дронов намного ниже тех, что сейчас используются военными. Аппараты хотят сделать одноразовыми. Их легко и быстро заменить на аналогичные.

Министр ВПС Френк Кендал неоднократно повторял о необходимости использовать до 5 БПЛА вместе с самолетами F-35 и Next Generation Air Dominance. Такая концепция должна помочь уберечь обороноспособность в следующем десятилетии, поскольку F-16 начнут изнашиваться.

Инженеры предполагают, что коптеры можно задействовать для командной игры со своими ролями: ведение разведки, прикрытие, отбитие атаки противника, задействование системы радиоэлектронной борьбы. Они могут летать быстрее или медленнее. Связка в любом случае будет работать.

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К примеру, на беспилотник, работающий в паре с F-35, можно повесить до 8 ракет класса "воздух-воздух" средней дальности.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ВВС США испытали систему для "убийства" электроники противника.

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