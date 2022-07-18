Инженеры придумали, как помешать снайперам

Специальные службы могут получить уведомление за несколько секунд. Это сократит время реагирования на угрозу.

| Автор: Соколенко Виктория

Инженеры разработали систему, которая позволит вычислить снайпера и помешать ему вести огонь. Об этом передает Security Infowatch.

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Технология акустического обнаружения оружейных выстрелов и локализации называется Shotpoint. Ее работу обеспечивают сеть датчиков на столбах или зданиях в определенных зонах. При ведении огня компоненты определяют местоположение злоумышленника, вплоть до этажа. Также можно засечь траекторию полета пули. В состав комплекса входят камеры, которые визуально подтверждают наличие преступника или жертв.

Благодаря Shotpoint, на место можно отправить дроны, что отвлечет стрелка.

"Невозможно предсказать, где произойдет следующая активная стрельба, но наличие стратегического плана и использование современных технологий может снизить риск и спасти жизни", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ВВС США испытали систему для "убийства" электроники врага.

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