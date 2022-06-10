В Израиле появились новые продвинутые противотанковые ракеты

Некоторые из параметров ракеты не имеют аналогов в мире.

В Израиле презентовали шестое поколение противотанковой ракеты Tamuz. О ее преимуществах сообщает ресурс Vesty.co.il.

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Фото - Vesty.co.il.

Прошлое семейство ракет запускали по координатам. У новинки есть возможность сопоставлять изображения и с высокой точностью распознавать цель во время полета. Оптические и электронные датчики позволяют Tamuz-6 самостоятельно узнавать расположение.

Фото - Vesty.co.il.

Управление ракетой передается даже второй стороне. Если ее запустили из установки "А", то контроль может получить установка "Б", которая пребывает в зоне рядом. Дальность полета ракеты отличается. При запуске с земли – 32 км, при пуске с вертолета – до 50 км.

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Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что польские самоходные артиллерийские установки "Краб" уже готовы выполнять боевые задания на территории Украины.

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