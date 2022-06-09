Google Maps теперь показывает качество воздуха

На карты нанесен слой с новыми данными.

Google решила добавить больше пользы в свои продукты. Теперь в картах отображаются данные о состоянии воздуха. Об этом стало известно из сообщения в блоге компании.

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Пользователям представляют сведения о дате, времени обновления и подробности о загрязнении. Для их просмотра нужно зайти в приложение, нажать на кнопку в правом верхнем углу и выбрать соответствующую опцию. После ее активации все сообщения автоматически отображаются на карте.

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Фото - blog.google

Для жителей США ввели еще функцию отслеживания лесных пожаров.

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