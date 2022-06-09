Google Maps теперь показывает качество воздуха
Google решила добавить больше пользы в свои продукты. Теперь в картах отображаются данные о состоянии воздуха. Об этом стало известно из сообщения в блоге компании.
Читайте также: Google объединит два своих приложения в одно
Пользователям представляют сведения о дате, времени обновления и подробности о загрязнении. Для их просмотра нужно зайти в приложение, нажать на кнопку в правом верхнем углу и выбрать соответствующую опцию. После ее активации все сообщения автоматически отображаются на карте.
Читайте также: Google научит Android подслушивать спящих пользователей
Для жителей США ввели еще функцию отслеживания лесных пожаров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Telegram появится платная подписка.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.