Vodafone запустил бесплатный сервис для поиска топлива

Кризис с горючим в Украине вынуждает искать технологические решения для мониторинга.

Мобильный оператор Vodafone запустил бесплатный сервис для поиска газа, бензина и дизеля. Услуга позволит найти необходимое для заправки топливо по ближайшим адресам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Абонентам нужно всего лишь отправить смс на номер 225. В зависимости от вида горючего, в тексте указываются цифры:

– газ – бензин – дизель

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В ответ на сообщение придет информация о выбранном и адресе АЗС. Рассылка проходит не более трех раз в сутки. Сервис будет информировать пользователя до тех пор, пока он не отправит на 225 слово "стоп".

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что в Украине создали telegram-бот для мониторинга топлива. Также была информация о том, что автомобилисты платят деньги тем, кто постоит в очереди за бензином.

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