Украинцы смогут следить за наличием бензина на АЗС через Telegram-бот

Ситуация на украинском рынке топлива остается напряженной.

В Украине все еще наблюдается дефицит горючего. Водителям иногда часами приходится стоять в очереди, чтобы хоть немного заправить машину. Веб-разработчик из Кропивницкого Роман Багатый решил облегчить ситуацию и создал бот PetrolAlertUA. Он поможет людям заранее мониторить наличие топлива на АЗС, пишет ain.ua.

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До работы над ботом Роман просматривал карты и приложения заправок. Но такой способ оказался неудобным.

"Приходилось постоянно сидеть на картах и регулярно проклинать все станции на карте. Поэтому решил автоматизировать данную рутину для себя, но впоследствии переработал проект и для всех остальных украинцев", - сказал автор проекта.

Как работает бот

Бот отслеживает наличие продуктов в АЗС наиболее популярных сетей Украины. Пользователи получают сообщение с названием заправки, ее адресом, типом топлива.

Данные собираются с открытых источников.

На данный момент PetrolAlertUA обрабатывает информацию от WOG, OKKO, ANP и SOCAR. Список сетей будет расширяться.

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Как воспользоваться ботом

Он предполагает настройку под потребности каждого пользователя. Вам нужно указать:

Свой регион, район и город.

Тип нужного горючего: бензин, дизель или газ (предусмотрен выбор нескольких вариантов).

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Украине вернут госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

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