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Украина настраивает новую систему оповещения граждан

Работы ведут Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell.
Украина настраивает новую систему оповещения граждан
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Специалисты тестируют систему экстренных уведомлений по технологии Cell broadcast. В оперативных сообщениях собираются указывать информацию об угрозе чрезвычайных ситуаций, других опасных событиях, действия по каждому конкретному случаю.

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Абоненты популярных в Украине мобильных операторов смогут увидеть на своих гаджетах уведомления, которые всплывают поверх других программ. А также поверх заблокированного экрана. Их сопроводит громкий звук. 

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«Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов дополнительно проинформируют», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Отметим, сегодня, 20 апреля, появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что он отдал приказ о вторжении российских войск в Украину якобы из-за "трагедии на Донбассе". 

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