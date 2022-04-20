Украина настраивает новую систему оповещения граждан

Работы ведут Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell.

Специалисты тестируют систему экстренных уведомлений по технологии Cell broadcast. В оперативных сообщениях собираются указывать информацию об угрозе чрезвычайных ситуаций, других опасных событиях, действия по каждому конкретному случаю.

Читайте также: "Революционные боты" и звуки уведомлений: обзор нового обновления Telegram

Абоненты популярных в Украине мобильных операторов смогут увидеть на своих гаджетах уведомления, которые всплывают поверх других программ. А также поверх заблокированного экрана. Их сопроводит громкий звук.

Читайте также: В "Дії" запустили временный цифровой документ в период войны

«Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов дополнительно проинформируют», - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Отметим, сегодня, 20 апреля, появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что он отдал приказ о вторжении российских войск в Украину якобы из-за "трагедии на Донбассе".