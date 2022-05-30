Мобильная связь может подорожать, несмотря на войну

Мобильные операторы не исключают изменение стоимости услуг из-за некоторых текущих факторов.

Война в Украине, развязанная Россией, стала причиной многих проблем. Гибнут люди, разрушается важная инфраструктура, например, как завод "Артемсоль". Страдают и мобильные операторы, сообщает Экономическая правда.

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В lifecell не исключают подорожание мобильной связи в текущем году. Все зависит от средств, потраченных на восстановление и покупку оборудования. Также, мобильные операторы терпят убытки из-за обесценивания гривны. Они платят в иностранной валюте операторам-партнерам за роуминг. Ее покупка ведется в банках по коммерческому курсу, который на 10% выше официального. В учет берутся и цена на энергоносители, аренда, операционные траты, сокращение клиентской базы. Изменился профиль потребления: интернет опередил по пользованию голосовые услуги. Миграция людей с одной части в другую, ставит задачу по строительству новых сетевых мощностей.

В Vodafone считают, что им нужно около 1,5 млрд грн на восстановление поврежденной сети. Тарифы компании могут увеличиться не в разы, а на пару процентов. В них заложат показатели себестоимости.

"Постоянные работы по восстановлению сети и замене оборудования, резкое увеличение количества выездов на аварии и рост стоимости горючего, что обеспечивает эти выезды и другую необходимую логистику", - говорится в сообщении.

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"Киевстар" с марта запустил услугу "Роуминг как дома", согласно которой в 16 странах ЕС могут пользоваться мобильной связью по тем же тарифам, что и в нашей стране.

"Экономической основы для того, чтобы услуги в роуминге стали бесплатными, нет. Операторы имеют расходы и должны инвестировать в развитие сетей и новейшие решения для своих потребителей", – говорит директор по развитию и поддержке сетей компании Владимир Кабаненко.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская пропаганда распространяет фейк касательно временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

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