Из-за войны в Украине Samsung выпустит меньше телефонов

Технологический гигант ранее планировал производить по 300 миллионов смартфонов ежегодно.

В текущем году компания Samsung Electronics собирается сократить производство смартфонов на 30 млн штук. На такое решение повлияла война России против Украины, которая существенно снизила спрос на товары.Также свой след оставила пандемия коронавирусной инфекции, пишет mk.co.kr.

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Специалисты прогнозируют меньшее количество всех телефонов Samsung на рынке, включая флагманские модели.

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Подобную ситуацию наблюдают и у конкурентов. Apple пошла на убавление темпов производства устройств низкой и средней ценовой политики. Например, одних iPhone SE уже производят на 20% меньше запланированного.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что экономический кризис, который спровоцировала война в Украине, может повлечь дефицит бюджетных ноутбуков, смартфонов, кнопочных телефонов и павербанков.

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