Не бензином единым: Украину ждет кризис телефонов и другой техники

Экономический кризис, который спровоцировала война в Украине, может повлечь дефицит бюджетных ноутбуков, смартфонов, кнопочных телефонов и павербанков.

Дефицит дешевой электроники в нашей стране назревает из-за падания импорта и уничтожения имеющихся запасов, да и сам спрос на товары пока что упал, сообщает издание "Forbes Украина".

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У компании "Фокстрот" до войны был склад в Гостомеле с техникой на 600 миллионов гривен. Но во время обороны Киева от оккупантов хранилище было уничтожено. Теперь приходятся распродавать оставшиеся в магазинах товары. Совладелец сети Валерий Маковецкий говорит, что ассортимента нет, ситуация может усугубиться через месяц-два.

В "Comfy" также подтверждают слова о нехватке персональной техники. А в "Алло" считают, что рыночные предложения по смартфонам, планшетам, Wi-Fi-роутерам, ноутбукам, дронам и аккумуляторам будет скудным.

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Импорт новой техники из-за войны проблематичен. Закрыты порты и не работает авиатранспорт. По показателям правительства, импорт в Украину упал в 3,2 раза, по сравнению с показателями февраля. Дистрибьюторам удается завозить лишь 40-50% довоенного показателя.

Но по мнению некоторых экспертов, такой технологический кризис выгоден для украинских производителей. Ведь у них есть шанс заявить о себе и помочь населению.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал о причинах дефицита бензина и о последующем возможном подорожании топлива.

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