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Такого еще не было: врачи в больницах смогут присутствовать виртуально

Больницы Украины получили оборудование, которого ранее в нашей стране не было.
Такого еще не было: врачи в больницах смогут присутствовать виртуально
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Американская компания Teladoc Health in California сделала подарок украинским врачам. В нашу страну поступило оборудование виртуальной системы медицинской помощи. Об этом сообщили в МОЗ.

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Речь идет о 8 комплексах для обеспечения виртуального присутствия врача в операционной.

"Самое главное – позволяет ему непосредственно участвовать в операции. Ведь оборудование предоставляет удаленный доступ к жизненным показателям пациента, а высокотехнологичная камера передает точное изображение с операционного стола", – пояснила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Сейчас технологические подарки проходят процедуру оформления. Их развезут в больницы, которые оказывают помощь раненым, специализируются на нейрохирургии, травмах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Речь идет об учреждениях Киева, Харькова, Николаева и Днепра.  

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в популярном сервисе для доставки еды Glovo теперь можно связаться с врачом. 

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