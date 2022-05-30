Что такое "флешетта" и почему ее называют "смертельным дождем"

Россия использует на территории Украины оружие времен Первой мировой войны.

Флешетта – острый гвоздеобразный снаряд размером 2,5 сантиметра, напоминающий стрелу. Именно ее нашли в телах убитых украинцев в Буче и Ирпене Киевской области. 30 мая такие дротики оккупанты применили при обстреле пограничных районов Сумской области, пишут fakty.com.ua.

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Немного истории

Флешетты сбрасывают с самолетов и используют в артснарядах. Оружие разработали в начале 20 века французские инженеры. По их задумке дротики разбрасывались на гранично малой высоте. При подлете к земле они набирали убойную силу. Это вызвало интерес у Германии и Российской империи. Позднее в использовании подобных стрел уличили военных во Въетнаме.

Украина

Свидетели говорят, что снаряды с флешеттами разрывались и укрывали территорию 3-сантиметровыми иголками. По предварительным выводам британского эксперта по боеприпасам, они шли в комплекте со 122-мм артиллерийским снарядом ЗШ1.

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Первое упоминание о флешеттах на территории Украины датировано 2014 годом. Тогда их использовали в зоне боевых действий в Донецке.

Последствия

Флешетты не запрещены. Но нельзя их использовать в гражданских районах из-за неизбирательного характера.

В случае детонации, дротики покрывают большую площадь и наносят людям в зоне поражения серьезные повреждения. Флешетты легко могут пронзить тело и привести к смерти.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Россия бомбит Украину ракетами с двумя особенностями. Также мы рассказывали , что такое зарин и почему он может убить за считанные минуты

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