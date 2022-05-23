Поиск работы: для украинцев в Польше создадут мобильное приложение
Беженцы в Польше смогут пользоваться упрощенной схемой для трудоустройства.
Польское правительство приняло решение о создании информационно-коммуникационной системы для приезжих украинцев. В ее рамках разработают мобильное приложение и сайт для поиска работы, пишет tsn.ua.
Чтобы пользоваться инициативой, переселенцы должны создать профиль со следующими данными:
- Фамилия, имя, отчество.
- Дата рождения.
- Номер PESEL (сведения из реестра людей, которые находятся на постоянном или временном проживании в Польше).
- Профессиональная квалификация и образование.
- Опыт работы.
Все это увидят работодатели и посредники, которые помогают украинцам искать работу в Польше.
Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что Латвия разрешила ВПЛ дольше пользоваться бесплатной связью.
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