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Поиск работы: для украинцев в Польше создадут мобильное приложение

Беженцы в Польше смогут пользоваться упрощенной схемой для трудоустройства.
Поиск работы: для украинцев в Польше создадут мобильное приложение
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский / EPA/UPG

Польское правительство приняло решение о создании информационно-коммуникационной системы для приезжих украинцев. В ее рамках разработают мобильное приложение и сайт для поиска работы, пишет tsn.ua.

Чтобы пользоваться инициативой, переселенцы должны создать профиль со следующими данными:

  • Фамилия, имя, отчество.
  • Дата рождения.
  • Номер PESEL (сведения из реестра людей, которые находятся на постоянном или временном проживании в Польше).
  • Профессиональная квалификация и образование.
  • Опыт работы.

Все это увидят работодатели и посредники, которые помогают украинцам искать работу в Польше.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что Латвия разрешила ВПЛ дольше пользоваться бесплатной связью. 

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