Латвия разрешила украинцам дольше пользоваться бесплатной связью

Мобильные операторы Tele2 и LMT считают бесплатную связь жизненно необходимой для беженцев.

Украинцы, которые прибыли в Латвию для поиска убежища, смогут пользоваться местной мобильной связью бесплатно до середины августа, пишет Delfi.

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"Украина почти три месяца борется за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца обеспечила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. В будущем мы продлеваем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней", — заявил президент LMT Юрис Бинде.

Сим-карточки LMT доступны для получения в латвийских самоуправлениях, украинском центре поддержки и в офисе Ziedot.lv.

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В Tele2 первоначально решили выделить 10 тысяч специальных карт для граждан нашей страны.

"Планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, поэтому продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома", - добавил председатель правления Tele2 Валдис Ванцович.

Стоит отметить, до начала активных боев длительность звонков в Украину был 16 часов в день. На данный момент показатель составляет 833 часа.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что мобильные операторы Украины упростили общение с близкими.

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