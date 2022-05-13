В Украине думают над введением нового вида соцпомощи

По окончанию войны в нашей стране хотят трансформировать сферу социальной защиты.

Министерство социальной политики Украины думает над введением универсальной помощи для нетрудоспособных лиц. Инициатива должна обеспечить минимально необходимый уровень жизни, передает пресс-служба ведомства.

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К разработке механизма приглашают международных экспертов USAID.

"Ее предлагается внедрить на замену разветвленной системе социальных выплат, которые часто назначаются в соответствии с законодательными статусами, которые являются наследием советских подходов. Универсальная социальная помощь обеспечит максимальную адресность, ее легко администрировать, цифровизировать, проводить ее верификацию", - сказано в сообщении.

Большой упор во внедрении нового вида помощи сделают на цифровизацию. С ее помощью уже удалось обеспечить людям из наиболее пострадавших регионов начисление и выплату социальных пособий. Также цифровизация помогла быстро зарегистрировать перемещенных людей внутри страны, оформлять социальные выплаты дистанционно, без посещения органов социальной защиты, не подвергая людей лишний раз опасности.

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