ВНО 2022: заработали сервисы поддержки для будущих студентов
Украинский центр оценивания качества образования запустил горячие линии для абитуриентов, которые будут сдавать упрощенное Внешнее независимое оценивание. Задать специалистам свои вопросы будущие студенты смогут с 12 по 19 мая, сообщает пресс-служба МОН.
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Операторы проведут консультации только по поводу логинов и паролей для входа на информационную страницу.
"Информационная страница – важный канал коммуникации с УЦОКО. Именно здесь во второй половине мая (подробная информация о сроках, когда это нужно сделать, появится в скором времени) следует обязательно подтвердить свое желание проходить НМТ и сообщить организаторам о том, в каком регионе будете в июле", – говорят в Минобразования.
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На информационной странице абитуриенты также получать информацию о своих баллах.
Телефоны горячей линии
- +38 095 523 46 47
- +38 066 680 55 28
- +38 068 146 02 21
- +38 068 142 05 95
Если школьник имеет вопросы по прохождению мультитеста, то ему необходимо позвонить по номеру +38 095 903 95 10 или напрямую обратиться в местный центр оценивания качества образования.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал об онлайн-версии национального мультитеста для поступающих.
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