В Украине откроют первый банк донорской кожи от умерших

Ранее применение посмертной донорской кожи проводилось только за рубежом.

Во Львове к открытию готовится ожоговый центр с первым украинским банком кожи. В специализированном учреждении будет храниться и использоваться для трансплантаций посмертная донорская кожа, говорится в сюжете ТСН.

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В нашей стране для лечения ожогов применялась свиная кожа для временного закрытия ран. Но данный метод специалисты не считают эффективным из-за того, что такой кожи хватает на 10 дней. Cрок не подходит для заживления. Донорские материалы могут использоваться в течение нескольких месяцев.

"Когда есть дефицит собственной кожи, большая площадь обожжена, у нас была борьба, где быстрее взять кожу, чтобы быстрее зажила рана. Когда закрыть донорской кожей раны, мы стабилизируем пациента, затем берем свою кожу и так поэтапно закрываем", – говорит специалист по термической травме и пластической хирургии Александр Дунаев.

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Посмертную донорскую кожу будут использовать во Львове, а также передадут в другие больницы Украины. Такая потребность сейчас возросла, ведь из-за войны врачи стали чаще иметь дело с пациентами, получившими ожоги.

Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что американские исследователи сделали шаг к воскрешению мертвых.

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