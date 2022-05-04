Google бесплатно обучит украинцев
Компания Google даст переселенцам в Польше возможность изучить онлайн-маркетинг. Курсы проведут в интернете и на украинском языке, пишет elle.
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Регистрация на участие уже открыта. Учебная программа предполагает ознакомление с необходимыми материалами и общение с экспертами Google, Варшавской школы экономики (SGH) и практиками рынка.
Для ВПЛ предложат 6 профильных тем:
- основы менеджмента и бизнеса;
- основы онлайн-маркетинга;
- использование данных в оптимизации бизнеса;
- перфоманс-маркетинг на практике;
- технологические аспекты ведения бизнеса в сети;
- облачные инструменты в бизнесе и маркетинге.
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Количество мест на программу "Умения и навыки для будущего" ограничено. Запись будет проводиться до 16 мая.
Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут стать экспертами в вопросе кибербезопасности и в будущем устроиться на работу.
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