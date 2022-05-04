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Google бесплатно обучит украинцев

Запущена бесплатная программа "Умения и навыки для будущего".
Google бесплатно обучит украинцев
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Компания Google даст переселенцам в Польше возможность изучить онлайн-маркетинг. Курсы проведут в интернете и на украинском языке, пишет elle.

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Регистрация на участие уже открыта. Учебная программа предполагает ознакомление с необходимыми материалами и общение с экспертами Google, Варшавской школы экономики (SGH) и практиками рынка.

Для ВПЛ предложат 6 профильных тем:

  • основы менеджмента и бизнеса;
  • основы онлайн-маркетинга;
  • использование данных в оптимизации бизнеса;
  • перфоманс-маркетинг на практике;
  • технологические аспекты ведения бизнеса в сети;
  • облачные инструменты в бизнесе и маркетинге.

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Количество мест на программу "Умения и навыки для будущего" ограничено. Запись будет проводиться до 16 мая.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут стать экспертами в вопросе кибербезопасности и в будущем устроиться на работу. 

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