Google бесплатно обучит украинцев

Запущена бесплатная программа "Умения и навыки для будущего".

Компания Google даст переселенцам в Польше возможность изучить онлайн-маркетинг. Курсы проведут в интернете и на украинском языке, пишет elle.

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Регистрация на участие уже открыта. Учебная программа предполагает ознакомление с необходимыми материалами и общение с экспертами Google, Варшавской школы экономики (SGH) и практиками рынка.

Для ВПЛ предложат 6 профильных тем:

основы менеджмента и бизнеса;

основы онлайн-маркетинга;

использование данных в оптимизации бизнеса;

перфоманс-маркетинг на практике;

технологические аспекты ведения бизнеса в сети;

облачные инструменты в бизнесе и маркетинге.

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Количество мест на программу "Умения и навыки для будущего" ограничено. Запись будет проводиться до 16 мая.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы смогут стать экспертами в вопросе кибербезопасности и в будущем устроиться на работу.

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