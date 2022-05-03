Украинцы бесплатно получат новую специальность
Министерство цифровой трансформации и SET University предлагают украинцам изучить методы и практики защиты от атак злоумышленников на компьютеры, сервера, мобильные устройства, электронные системы, сети и данные. Бесплатный курс по кибербезопасности позволит гражданам не только получить новый багаж знаний, а и овладеть профессией для устройства на работу.
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Кто может участвовать
- Выпускники старших классов.
- Студенты-первокурсники
- Представители технических специальностей, к примеру, trainee- или junior-разработчики.
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Онлайн-обучение будет длиться 3 месяца. Старт курсов намечен на середину текущего месяца. Заявки принимаются на setuniversity.tech.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о бесплатных платформах для самообразования.
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