Бесплатные платформы для самообразования: где найти

На данный момент для украинцев доступны более 60 профильных ресурсов.

Бесплатные платформы собраны на сайте Министерства образования и науки. Выбрать можно изучение иностранных языков, программирование, дизайн. О такой возможности рассказала первая леди Елена Зеленская.

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Перечень ссылок постоянно обновляется как для взрослых, так и для детей. Команда МОН ищет все возможности не только для обучения и информирования, а и для психологической поддержки. На выбор любому желающему – сайты для дошкольников и студентов, подборки YouTube и Telegram каналы, мощности издательств и ТВ-платформ, мобильные приложения с бесплатным доступом.

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"Вера в победу, трудолюбие, патриотизм, а также развитие и формирование собственного профессионализма несомненно приближают Украину к желанной победе!" , - отметила Елена Зеленская.

Напомним, ранее в УЦОКО рассказали о вступительной кампании 2022 года.