Бесплатные платформы для самообразования: где найти
Бесплатные платформы собраны на сайте Министерства образования и науки. Выбрать можно изучение иностранных языков, программирование, дизайн. О такой возможности рассказала первая леди Елена Зеленская.
Читайте также: Образование в Украине и за границей: запущен чат-бот EducationUaBot
Перечень ссылок постоянно обновляется как для взрослых, так и для детей. Команда МОН ищет все возможности не только для обучения и информирования, а и для психологической поддержки. На выбор любому желающему – сайты для дошкольников и студентов, подборки YouTube и Telegram каналы, мощности издательств и ТВ-платформ, мобильные приложения с бесплатным доступом.
Читайте также: Школьники нашли сожравшую звезду сверхмассивную черную дыру
"Вера в победу, трудолюбие, патриотизм, а также развитие и формирование собственного профессионализма несомненно приближают Украину к желанной победе!" , - отметила Елена Зеленская.
Напомним, ранее в УЦОКО рассказали о вступительной кампании 2022 года.