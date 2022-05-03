Cоставлен рейтинг популярных браузеров

В список попала замена старого, но доброго Internet Explorer.

Программное обеспечение для просмотра страниц в интернете – наш зеленый билет во всемирную паутину. По мере развития технологий, на рынке появляются новые профильные продукты, которые имеют свою популярность среди пользователей, пишет neowin.net.

Исследователи определили пятерку топовых браузеров для декстопов и мобильных платформ на данный момент.

Популярные браузеры для компьютера

Google Chrome – 66,64% (-0,65)

Microsoft Edge - 10,07% (+0,42)

Apple Safari - 9,61% (+0,05)

Mozilla Firefox – 7,86% (+0,29)

Опера - 2,43% (-0,38)

Популярные браузеры для мобильных устройств

Google Chrome – 63,57% (-0,02)

Apple Safari - 24,82% (-0,01)

Інтернет Samsung – 4,90% (+0,00)

Опера - 1,88% (+0,00)

UC Browser - 1,41% (+0,00)

Напомним, ранее bigmir.net писал о приложениях, которые наживаются на пользователях.

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