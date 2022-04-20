Почта
 

Новые потери России и Беларуси: санкционные соцсети, пароли и Angry Birds

Цифровая поддержка нашей страны продолжается.
Новые потери России и Беларуси: санкционные соцсети, пароли и Angry Birds
Цифровые компании продолжают уходить из рынка агрессивных соседей / EPA/UPG

Технологические компании продолжают помогать Украине цифровой блокадой. С каждым днем в отношении РФ и Беларуси появляется еще больше санкций. Об этом в своем telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Последняя санкционная сводка выглядит так:  

Читайте также: Spotify ушел из России

  • Американская компания MongoDB Inc прекратила продажу облачных сервисов и программное обеспечение системы управления базами данных, которая не требует описания схемы таблиц.
  • Облачная платформа Heroku прекратила регистрацию пользователей.
  • Capcom не продает игры в российском сегменте Steam.
  • 1Password не регистрирует новые учетные записи. Оплата и продление подписки недоступна. По окончанию платежного периода перейдут в режим для чтения.
  • Программы для открытия, просмотра, создания, превращения, редактирования и обмена файлами от Soda PDF недоступны.
  • Спортивная соцсеть Strava не работает. Клиентам предлагают провести выгрузку данных и оформить возвращение предоплаты.
  • Приостановлены продажи Destiny 2 от Bungie.
  • Ansys Inc прекратила техподдержку ПО.
  • Игровой гигант, создатель франшизы Angry Birds приостановила свою деятельность в РФ и Беларуси. Контент снят с продаж в Google Play и App Store. Покупки внутри игр отключены. Возможность обновлений также недоступна. 

Читайте также: Помощь в освещении войны: Павел Дуров рассказал о новшестве в Telegram

"Ранее все свои игры, в частности Brawl Stars, из магазинов приложений в России и Беларуси удалила компания Supercell. Мобильная версия Minecraft также стала недоступна в РФ", - написал министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, США готовят еще один пакет помощи Украине.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK