Новые потери России и Беларуси: санкционные соцсети, пароли и Angry Birds
Цифровая поддержка нашей страны продолжается.
Технологические компании продолжают помогать Украине цифровой блокадой. С каждым днем в отношении РФ и Беларуси появляется еще больше санкций. Об этом в своем telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Последняя санкционная сводка выглядит так:
Читайте также: Spotify ушел из России
- Американская компания MongoDB Inc прекратила продажу облачных сервисов и программное обеспечение системы управления базами данных, которая не требует описания схемы таблиц.
- Облачная платформа Heroku прекратила регистрацию пользователей.
- Capcom не продает игры в российском сегменте Steam.
- 1Password не регистрирует новые учетные записи. Оплата и продление подписки недоступна. По окончанию платежного периода перейдут в режим для чтения.
- Программы для открытия, просмотра, создания, превращения, редактирования и обмена файлами от Soda PDF недоступны.
- Спортивная соцсеть Strava не работает. Клиентам предлагают провести выгрузку данных и оформить возвращение предоплаты.
- Приостановлены продажи Destiny 2 от Bungie.
- Ansys Inc прекратила техподдержку ПО.
- Игровой гигант, создатель франшизы Angry Birds приостановила свою деятельность в РФ и Беларуси. Контент снят с продаж в Google Play и App Store. Покупки внутри игр отключены. Возможность обновлений также недоступна.
Читайте также: Помощь в освещении войны: Павел Дуров рассказал о новшестве в Telegram
"Ранее все свои игры, в частности Brawl Stars, из магазинов приложений в России и Беларуси удалила компания Supercell. Мобильная версия Minecraft также стала недоступна в РФ", - написал министр цифровой трансформации Украины.
Напомним, США готовят еще один пакет помощи Украине.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: