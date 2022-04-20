Новые потери России и Беларуси: санкционные соцсети, пароли и Angry Birds

Цифровая поддержка нашей страны продолжается.

Технологические компании продолжают помогать Украине цифровой блокадой. С каждым днем в отношении РФ и Беларуси появляется еще больше санкций. Об этом в своем telegram рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Последняя санкционная сводка выглядит так:

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Американская компания MongoDB Inc прекратила продажу облачных сервисов и программное обеспечение системы управления базами данных, которая не требует описания схемы таблиц.

Облачная платформа Heroku прекратила регистрацию пользователей.

Capcom не продает игры в российском сегменте Steam.

1Password не регистрирует новые учетные записи. Оплата и продление подписки недоступна. По окончанию платежного периода перейдут в режим для чтения.

Программы для открытия, просмотра, создания, превращения, редактирования и обмена файлами от Soda PDF недоступны.

Спортивная соцсеть Strava не работает. Клиентам предлагают провести выгрузку данных и оформить возвращение предоплаты.

Приостановлены продажи Destiny 2 от Bungie.

Ansys Inc прекратила техподдержку ПО.

Игровой гигант, создатель франшизы Angry Birds приостановила свою деятельность в РФ и Беларуси. Контент снят с продаж в Google Play и App Store. Покупки внутри игр отключены. Возможность обновлений также недоступна.

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"Ранее все свои игры, в частности Brawl Stars, из магазинов приложений в России и Беларуси удалила компания Supercell. Мобильная версия Minecraft также стала недоступна в РФ", - написал министр цифровой трансформации Украины.

Напомним, США готовят еще один пакет помощи Украине.