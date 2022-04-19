Помощь в освещении войны: Павел Дуров рассказал о новшестве в Telegram

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Украиноязычные общедоступные каналы в Telegram дополнили функцией автоматического перевода. Это поможет миру узнать больше правды о войне России в Украине.

Согласно сообщению СЕО Telegram Павла Дурова, его программа стала важной платформой распространения новостей о боевых действиях.

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"Надеемся, что предоставляемые нами инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", - написал он.

Для активации функции перевода пользователям нужно зайти в «Настройки», а далее раздел "Языки".

Напомним, ранее bigmir.net писал о возможностях EducationUaBot.