Почта
 

Помощь в освещении войны: Павел Дуров рассказал о новшестве в Telegram

Обновление мессенджера поможет большому количеству людей во всем мире.
Помощь в освещении войны: Павел Дуров рассказал о новшестве в Telegram
Telegram стал основным источником информации из Украины / EPA/UPG

Украиноязычные общедоступные каналы в Telegram дополнили функцией автоматического перевода. Это поможет миру узнать больше правды о войне России в Украине.

Согласно сообщению СЕО Telegram Павла Дурова, его программа стала важной платформой распространения новостей о боевых действиях.

Читайте также: В "Дії" запустили временный цифровой документ в период войны

"Надеемся, что предоставляемые нами инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию", - написал он.

Для активации функции перевода пользователям нужно зайти в «Настройки», а далее раздел "Языки".

Напомним, ранее bigmir.net писал о возможностях EducationUaBot

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK