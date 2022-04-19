Россия не сможет производить новое вооружение – Зеленский

Перед РФ будет неподъемное задание.

Российская Федерация ежедневно мучает Украину ракетными обстрелами. Однако боеприпасы скоро закончатся. А благодаря еще более жестким санкциям - страна-агрессор их не пополнит. Сейчас все видят ракетную само-демилитаризацию.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Российская армия не сбавляет темп использования ракет против Украины. Хотя уже должна осознать, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже уже действующих санкций. Без импорта они даже этого не могут. А когда будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций, и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным», - отметил главнокомандующий.

Вместе с этим глава государства отметил, что россияне вообще не смогут производить новые артиллерийские установки, самолеты, вертолеты и крейсеры. Ведь с ними происходит похожий процесс.

«Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуацию как-то принципиально. И если оценивать их все вместе, то вывод – это стратегическая нелепость», - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал карту заминированных и опасных участков Украины.