Google втайне разрабатывает новые очки дополненной реальности

Гарнитура Google AR находится в разработке на сверхсекретном объекте

| Автор: Максим Григорьев

Сообщается, что Google работает над гарнитурой дополненной реальности (AR) под кодовым названием Project Iris. Устройство использует обращенные наружу камеры для записи реального мира, а затем добавляет к нему компьютерную графику, создавая захватывающий опыт смешанной реальности.

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Информация поступила от нескольких источников, знакомых с проектом, которые запросили анонимность, чтобы говорить без разрешения компании. Они показали, что первые прототипы строятся на объекте в районе залива Сан-Франциско и выглядят как лыжные очки. Устройство не требует проводного подключения к внешнему источнику питания и питается от собственного процессора Google, как и серия Google Pixel 6.

Как и ожидалось, гарнитура будет работать под управлением Android, хотя недавние списки вакансий указывают на то, что Google работает над новой ОС для "инновационного AR-устройства", а это означает, что компания вскоре может получить другую ОС под своим именем после Android, Chrome OS и Fuchsia.

Учитывая ограничения по мощности, стратегия Google заключается в том, чтобы использовать свои центры обработки данных для удаленного рендеринга некоторой графики, а затем передавать ее на гарнитуру через Интернет.

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Источники также сообщили, что команда Pixel также участвует в Project Iris, но неизвестно, будет ли гарнитура в конечном итоге выпущена под брендом Pixel. Тем не менее, мы можем быть уверены, что имя Google Glass оно точно не получит, поскольку это имя все еще зарегистрировано для гаджета десятилетней давности.

Проект "Ирис" кажется очень важным, учитывая его чрезвычайно секретный характер, спрятанный в здании, требующем доступа с помощью карты-ключа и всего остального. Основная команда, работающая над ним, состоит примерно из 300 человек, и Google планирует значительно расширить ее.

Что касается даты выпуска, гарнитура AR может появиться уже в 2024 году вместе с Project Starline. Последний представляет собой будку для видеочата со сверхвысоким разрешением и был продемонстрирован в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Intel показал умные очки с лазером/