TikTok лишил Google звания самого популярного сайта в мире

Больше всего посещают TikTok.

| Автор: Максим Григорьев

TikTok действительно невозможно остановить: платформа для обмена видео только что подвинула Google, став самым популярным веб-сайтом в мире, согласно рейтингу интернет-трафика Cloudflare за 2021 год, проведенному компанией Cloudflare, занимающейся производительностью и безопасностью.

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TikTok вошел в список 10 лучших сайтов Cloudflare в прошлом году, заняв седьмое место по популярности после .com для Google, Facebook, Microsoft, Apple, Netflix и Amazon. В 2021 году порядок этого списка практически не изменился - Amazon поднялся на один пункт, поменяв местами с Netflix, - не считая взлета TikTok на вершину.

В своем сообщении в блоге Cloudflare отметила, что сравнение цифр за два года может дать потенциально вводящие в заблуждение результаты, поскольку сервис собирал данные только с сентября по декабрь в 2020 году (по сравнению со всеми 12 месяцами, учтенными в 2021 году). Согласно Cloudflare, TikTok впервые достиг пика в мировом рейтинге посещаемости 17 февраля 2021 года, затем последовали еще несколько дней в марте и июне, а затем, наконец, более стабильное пребывание на вершине с конца августа.

Популярность приложения резко возросла во время пандемии; в то время как изначально он привлекал подростковую аудиторию, TikTok с тех пор пробудил любопытство пользователей всех возрастов и демографических групп, которые стекаются в приложение за его кулинарными хитростями, мемами и духовным контентом.

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Хотя Cloudflare предлагает здесь только необработанные данные и отказывается предоставлять какой-либо анализ тенденций, похоже, что TikTok - все еще относительный новичок в 2020 году - вырвался на вершину, чтобы решительно победить Google.com и все его вспомогательные сервисы, включая Карты, Переводчик, Фотографии, Авиабилеты, Книги, Новости и другие. Также следует отметить, что TikTok, чья материнская компания ByteDance находится в Китае, теперь является единственным неамериканским сайтом, который занимает место в топ-10.

Рост популярности TikTok не остался незамеченным среди рекламодателей: в тот же день, когда Cloudflare опубликовала свой список рейтингов, New York Times сообщила, что розничные торговцы теперь рассматривают платформу как "святой Грааль маркетинга", поскольку они стремятся охватить желанных влиятельных лиц и Поколение Z на фоне продолжающегося падения популярности кабельного телевидения. По данным Times, инвестирование в рекламное пространство на TikTok, похоже, было беспроигрышным вариантом, поскольку хэштег #TikTokMadeMeBuyIt в настоящее время просматривается в приложении более 7 миллиардов раз.

"Рост, который мы наблюдаем, безумный", - сказал Times Кришна Субраманиан, основатель маркетинговой фирмы Captiv8. "Бренды перешли от простого тестирования TikTok к тому, чтобы сделать его бюджетной статьей или создать специальные кампании для TikTok".

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok достиг миллиарда пользователей в месяц по всему миру/