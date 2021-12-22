На огромной крыше в Китае разбили гигантский парк

Парк расположен над линией метро и депо.

| Автор: Максим Григорьев

Всего за несколько десятилетий Шэньчжэнь в Китае, превратился из сонной рыбацкой деревни в мегаполис, в котором проживает около 17 миллионов человек. Чтобы добавить немного зелени к бетонному мегаполису, компания India's Crossboundaries превратила крышу станции метро в приподнятый парк длиной 1,2 км.

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Проект, официально названный Shenzhen Skypark, перепрофилирует крышу здания терминала и депо линии метро 2 Шэньчжэня, которая соединяется с крупным пунктом пересечения границы и соседним Гонконгом.

Крыша, на которой находится Shenzhen Skypark, расположена на высоте 15 м над землей и имеет ширину 70 м в самом широком месте и 50 м в самом узком месте. общей площадью 7,3 га.

Это много, поэтому Crossboundaries решили разделить его на более мелкие и более простые в управлении области. Они используются как для спортивных сооружений, так и для общих парковых зон, а также есть специальные зоны для школ, широкой публики, профессиональных спортсменов, а также для тренировок и соревнований.

Спортивные сооружения включают баскетбольные площадки, площадки для футбола и тенниса, а также волейбол и многое другое. В другом месте в парке на крыше есть зоны отдыха для зрителей, соответствующие зоны для переодевания и услуги, а также специальные пешеходные дорожки для тех, кто просто хочет прогуляться. Зелень создает тень и помогает отводить ливневые воды, а на дорожках есть места для сидения. Доступ осуществляется через шесть подъездов по лестницам и лифтам.

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"Язык дизайна Crossboundaries еще раз выделяется благодаря интеграции преимущественно человеческих аспектов", - заявляет компания. "Все это становится видимым не только в общей функциональной планировке, объединяющей сообщества и способствующей различным сценариям использования, но также благодаря выбору материалов и применению принципов охраны окружающей среды и устойчивого развития".

"В проекте используется большое количество дерева, в том числе все трибуны на стадионе. Здесь также много зеленых насаждений, много света и проницаемые архитектурные конструкции не только для зданий, но также для мостов и перил. дорожки создают тень, а также способствуют эффективному дренажу и созданию микроклимата".

Shenzhen Skypark - последний из серии аналогичных проектов, которые включают адаптацию и повторное использование существующей инфраструктуры для добавления столь необходимой зелени в центральные районы города, такие как High Line Нью-Йорка, Seoullo 7017 Skygarden в Сеуле и взлетно-посадочная полоса Xuhui Runway Park в Шанхае.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы лучшие архитектурные сооружения 2021 года.