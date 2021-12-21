Можно ли расплавить наковальню газом: Эксперименты

С газорезом можно сделать много интересных опытов.

| Автор: Максим Григорьев

Многие из вас видели газорез, и это один из самых мощных инструментов, которые бывают. Блогеры из It's EveryDay решили использовать это по максимуму и попробовали плавить им все, что попадется под руку.

Читайте также: На что способен гвоздевой пистолет: Эксперименты

Они проверили, что будет с яйцом, попавшим под пламя и попытаются расплавить стеклянную бутылку. Также они узнали, возможно ли уничтожить газорезом амбарный замок и попытались сделать стекло из песка. Ну и, конечно, будут плавить огромную, 50-килограммовую наковальню.

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли пожарить шашлыки под водой.