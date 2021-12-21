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Можно ли расплавить наковальню газом: Эксперименты

С газорезом можно сделать много интересных опытов.
 |  Автор: Максим Григорьев
Можно ли расплавить наковальню газом: Эксперименты
Расплавит ли горящий газ наковальню? / Скришот видео на YouTube

Многие из вас видели газорез, и это один из самых мощных инструментов, которые бывают. Блогеры из It's EveryDay решили использовать это по максимуму и попробовали плавить им все, что попадется под руку.

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Они проверили, что будет с яйцом, попавшим под пламя и попытаются расплавить стеклянную бутылку. Также они узнали, возможно ли уничтожить газорезом амбарный замок и попытались сделать стекло из песка. Ну и, конечно, будут плавить огромную, 50-килограммовую наковальню.

Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли пожарить шашлыки под водой.

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