Можно ли расплавить наковальню газом: Эксперименты
С газорезом можно сделать много интересных опытов.
Многие из вас видели газорез, и это один из самых мощных инструментов, которые бывают. Блогеры из It's EveryDay решили использовать это по максимуму и попробовали плавить им все, что попадется под руку.
Читайте также: На что способен гвоздевой пистолет: ЭкспериментыОни проверили, что будет с яйцом, попавшим под пламя и попытаются расплавить стеклянную бутылку. Также они узнали, возможно ли уничтожить газорезом амбарный замок и попытались сделать стекло из песка. Ну и, конечно, будут плавить огромную, 50-килограммовую наковальню.
Напомним, ранее блогеры проверяли, можно ли пожарить шашлыки под водой.
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