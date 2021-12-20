Можно ли пожарить шашлыки под водой: Эксперименты

Что не тухнет в воде и способно пожарить мясо? Это бенгальский огонь.

| Автор: Максим Григорьев

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На дворе зима, а значит самое время пожарить шашлыки. Правда, блогеры из It's EveryDay сделали это по-своему: шашлык они будут жарить под водой! Получится это или нет - они и сами не знали, но попробовать стоит!.Кроме того, они проверили еще несколько способов приготовления мяса на бенгальских огнях - используя их как шампур, попробовали запечь на них мясо, а также сделали настоящий сочный стейк! Готовы увидеть кулинарную магию?

Напомним, ранее блогеры показали на что способен гвоздевой пистолет.