День в истории: 22 января - Появление поп-корна и Запорожская библиотека

В этот день, 22 января, произошли такие события

| Автор: Максим Григорьев

День рождения воздушной кукурузы

Попкорн – “воздушная кукуруза“ – известен всем. Кто и когда впервые заметил удивительное свойство попкорна взрываться от высокой температуры, неизвестно. Скорее всего, древний человек узнал это во время пожара.

Один из первых автоматов по производству попкорна / WikiImages

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При благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраняться очень долго. Свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает тысячу лет, тем не менее, многие из них хоть сейчас можно использовать для приготовления “воздушной кукурузы“. А кроме зерен кукурузы, в раскопках находили и сосуды для приготовления попкорна. Они в древние времена делались из стеатита, глины и металла и были самых различных размеров.

Еще в начале 16 века коренное население Мексики тогда использовало попкорн - и не только в качестве еды, но и в виде украшений для волос и ожерелий. А европейцы узнали попкорн лишь в 1630 году.

22 января этого года английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна.

Лишь спустя два века Чарли Критоз изобрел “Поппер“ – машину для попкорна. Кстати, изобретению микроволновых печей поспособствовал и попкорн. При воздействии на сырые зерна микроволнового излучения в 1945 году Перси Спенсер увидел, что они “взрываются“ как от обычного нагревания на огне. И впоследствии запатентовал новую технологию.

Открытие Запорожской библиотеки

Запорожская областная универсальная научная библиотека (ЗОУНБ) относится к ведущим библиотекам Запорожской области. Основана 22 января 1904 года.

Библиотечный фонд составляет 1 млн. 484 тыс. ед. Общая площадь книгохранилища — 4700 м². Количество мест для пользователей — 800.

Запорожская областная универсальная научная библиотека / wikipedia.org

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Среди раритетов библиотеки — «Наказъ комиссіи о составленіи проекта новаго уложенія» (Москва, 1767), «Мѣдныя деньги въ Россіи 1656—1663. Денежные знаки въ Швеціи 1716—1719» А. Брикнера (1868), «Фаустъ» И. Гете (1889; оба — С.-Петербург) прижизненные издания собраний сочинений Д. Григоровича, Н. Лескова, А. Островского, Л. Толстого, А. Чехова; редкие издания местных произведений печати: «Лѣтопись событій Самоила Величка» (К., 1848), «Отчетъ Александровскаго городского общественнаго Управленія за 1900 годъ» (Александровскъ, 1901); коллекция печатных материалов краеведов В. Фоменко, Л. Адельберга (186 копий карт Екатеринославской губернии, Александровска, Днепра, Азовского моря и 25 машинописных книг по истории края).

С получением Запорожьем статуса центра новообразованной Запорожской области, библиотека стала областной. Во время Второй мировой войны книжный фонд и помещение библиотеки были полностью уничтожены. В 1943 году она возобновила работу после освобождения города. 4 тысячи книг было собрано среди населения и извлечено из-под руин. В 1966-м получила статус и наименование научной библиотеки. В 1977 — завершено строительство нового помещения.

День рождения Ландау

День в истории: 22 января - Появление поп-корна и Запорожская библиотека / wikipedia.org

Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку. Его отец был инженером-нефтяником, а мать — учителем естествознания в школе.

В 14 лет Лев окончил школу и поступил в Бакинский университет, где учился на двух факультетах одновременно: физико-математическом и химическом. Затем поступил в аспирантуру, учился в Германии и Дании у Нильса Бора, в Англии и Швейцарии.

С 1937 года и до конца своих дней Лев Ландау работал в Институте физических проблем АН СССР, руководил теоретическим отделом. Его привлекали многие проблемы теоретической физики. Он изучал происхождение энергии звезд, дисперсию звука, сверхпроводимость, магнитные свойства материалов, свойства жидкого гелия. Написал «Курс теоретической физики» в соавторстве с Е.М. Лившицем.

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В 1938 году Ландау был арестован за распространение антисталинской листовки, год провел в тюрьме и был выпущен на поруки по просьбе Петра Капицы. От своих учеников Ландау требовал широких знаний по теоретической физике. Его учениками могли считаться те, кто сдавал 9 экзаменов по определенным предметам, так называемый теоретический минимум Ландау. Несмотря на большое количество желающих, это удалось сделать всего 40 ученым.

В 1962 году Ландау попал в автокатастрофу, и долгое время его жизнь висела на волоске. Но его удалось спасти благодаря помощи ученых многих стран мира. Он прожил после катастрофы несколько лет, постепенно восстанавливаясь.

Умер Лев Давидович Ландау 1 апреля 1968 года в Москве. Научное наследие Ландау столь велико и разнообразно, что даже трудно себе представить как мог успеть это сделать один человек за такую короткую жизнь.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую атомную подлодку и рождение Браунинга.