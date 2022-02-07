День в истории: 7 февраля - Первый огнетушитель и свободный полет в космосе

В этот день, 7 февраля, произошли такие события

| Автор: Максим Григорьев

Запатентован первый огнетушитель

Самым первым огнетушителем считается тот, который был создан в Англии в 19 веке. Для его наполнения брали воду. Однако официально первым огнетушителем считается тот, который был запатентован 7 февраля 1863 года в штате Вирджиния (США) инженером Аланом Креем.

Первый огнетушитель / NASA

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Со временем появились огнетушители, наполнителем для которых служил порошок. Такие огнетушители используются и в настоящее время.

Сейчас производство огнетушителей поставлено на конвейер. Для этого есть несколько причин. Во-первых, нужно соблюдать законы, предписывающие следование правилам техники пожарной безопасности, а для этого в каждом учреждении обязательно должны находиться проверенные пожарными службами огнетушители в установленном количестве. Во-вторых, огнетушители необходимы для сохранения автомобилей и другого личного имущества от огненной стихии.

Первый свободный полет в космосе

Свободный полет в космосе / NASA

В 1984 году астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс (специалист полета шаттла Челленджер STS-41B) стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

День рождения Чижевского

Александр Леонидович Чижевский родился 7 февраля 1897 года в городе Цехановец (сегодня - Польша). В 1913-1915 годах учился в калужском реальном училище Шахмагонова. Именно в это время произошло его знакомство с Циолковским, оказавшее огромное влияние на дальнейшее формирование его как ученого.

Александр Леонидович Чижевский / NASA

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В 1915 году Чижевский выступил с докладом на заседании общества по изучению природы города Калуга. Тема его доклада “Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли“. В 1915 году Чижевский поступил в Калужское отделение Московского археологического института. А уже в 1918 году защитил в МГУ свою докторскую диссертацию на тему “Исследование периодичности всемирно-исторического процесса“.

После этого, имея докторскую степень и преподавая археологию, Чижевский начал обучение на медицинском и естественно-математическом факультетах МГУ. С 1924 года Чижевский работал в лаборатории зоопсихологии. Здесь он начал изучение влияния аэроионизации на физиологические функции различных живых организмов. В 1942 году ученый был репрессирован и до 1950 года находился в лагерях в Казахстане и на Урале, затем до 1958 года был в ссылке в Караганде, где продолжал заниматься научной деятельностью.

Огромная заслуга Чижевского заключается в том, что он первый увидел взаимосвязь живых организмов с космическими явлениями.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие германия и первый сигнал о бедствии на море.