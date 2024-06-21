В членах некоторых мужчин есть микропластик

Специалисты нашли 7 типов микропластика.

| Автор: Соколенко Виктория

Впервые ученые выявили присутствие микропластика в тканях человеческого пениса, что вызывает опасения относительно его воздействия на сексуальное здоровье. Исследователи проанализировали образцы тканей шести пациентов, перенесших операции по лечению эректильной дисфункции, и обнаружили микрочастицы в 80% случаев. Об этом сообщает Metro.

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В целом, это не удивляет экспертов. Так как раньше подобное было с сердцем и кровеносными сосудами. Потому, они не уверены в причинах связи с эректильной дисфункцией. Наиболее часто встречающимися типами микропластика были полиэтилентерефталат, который используется в упаковке продуктов, и полипропилен, присутствующий в пластиковых бутылках и контейнерах. Они могут попадать в организм через глотание, вдыхание или контакт с кожей. Такой пластик может накапливаться в организме, взаимодействуя с тканями и жидкостями, что может привести к токсическим эффектам.

Ученые предполагают, что усиленный кровоток и расширение тканей пениса во время эрекции могут способствовать накоплению микропластика. Они отметили, что это исследование поднимает важные вопросы о возможном влиянии микропластика на эректильную функцию, что добавляет новый аспект к продолжающимся дискуссиям о воздействии загрязнителей окружающей среды на здоровье.

Необходимо продолжать изучение темы.

Напомним, ранее мы писали о том, что гинеколог обратилась к украинкам из-за интимного "бабушкиного метода".

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