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Магнитные бури, прогноз на 22, 23, 24 апреля: сильный шторм пройдет во все дни

Геомагнитная активность будет высокой.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Магнитные бури, прогноз на 22, 23, 24 апреля: сильный шторм пройдет во все дни
Иллюстративное изображение / Getty Images

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США дал новый прогноз по магнитным бурям на ближайшие 3 дня. Явление оценили по К-индексу от 2 до 9. Он обозначает силу.

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22 апреля магнитная буря получила К-индекс 6. Это красный уровень. 23 и 24 апреля шторм упадет до желтого уровня и К-индекса 4. Но этот показатель тоже свидетельствует  о неблагоприятных последствиях для организма.

Напомним, ранее мы давали все опасные даты апреля и советы о том, как уберечься. 

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