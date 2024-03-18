Магнитные бури, прогноз на 18, 19, 20 марта: один из дней будет жестким

Солнечная активность усилится.

| Автор: Соколенко Виктория

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США поделился прогнозом по магнитным бурям на 3 дня – с 18 по 20 марта. Явление измеряется по К-индексу от 2 до 9. Чем выше цифра, тем сильнее буря.

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Так, 18 и 19 марта магнитная буря имеет К-индекс 2, соответствующий зеленому уровню. Значит, что геомагнитная обстановка будет спокойной. А вот 20 марта К-индекс составит 5. Это красный уровень и мощная магнитная буря.

Напомним, ранее мы давали полный календарь магнитных бурь на март и советы, которые помогут поддерживать самочувствие в тяжелые дни.

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