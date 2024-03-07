5 умерших: в Европе появилась "лихорадка попугаев"

При инфекции помогют антибиотики, выписанные врачом.

| Автор: Соколенко Виктория

В нескольких европейских странах была вспышка "лихорадки попугаев". Данная бактериальная инфекция еще имеет название пситакоз. Она способна передаваться от птиц к людям и поражать дыхательные пути, сообщает CNN.

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По данным ВОЗ, в текущем году умерли 5 людей. В большинстве случаев, пациенты контактировали с домашними или дикими животными. К примеру, в Австрии, где регистрируют 2 больных ежегодно, проинформировали о 14 случаях в 2023 году и еще 4 в текущем. В Дании ежегодно идут от 15 до 30 случаев. ВОЗ указывает, что 17 данцев попали в больницу. У 15 была пневмония, 4 умерли. Как минимум, 1 человек заразился от домашней птицы. 12 людей сообщили, что контактировали с дичью преимущественно через кормушки. Германия – 14 подтвержденных случаев, в Швеции в 2014 году – 13 случаев. В Нидерландах – с конца декабря по конец февраля – 21.

Большинство людей переносят "лихорадку попугаев" легко. Признаки проявляются через 5 – 14 дней после контакта с зараженной птицей. Выделяют: боль в голове и мышцах, сухой кашель, лихорадка, тошнота и рвота, диарея, слабость, боль в груди, отдышка. Если оперативно обратиться к врачу, то болезнь редко смертельна для человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире умер первый человек от аляскинской оспы.

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