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Магнитные бури, прогноз на 2 дня: какие "сюрпризы" готовит нам солнечная активность

После января нас ждет новый виток магнитных бурь.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Магнитные бури, прогноз на 2 дня: какие "сюрпризы" готовит нам солнечная активность
Иллюстративное изображение / Getty Images

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США продолжает делиться прогнозом солнечной активности. Именно она является предвестницей магнитных бурь. Bigmir.net выбрал главные тезисы.

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Геомагнитные бури имеют оценку по уровню мощности. Это К-индекс. Его рассматривают в границах от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря по последствиям для человека и техники. Повышение магнитной активности началось еще 22 января. Сейчас она идет на спад. Что будет в ближайшие 2 дня:

  • Сегодня, 30 января, геомагнитная активность получила желтый уровень, К-индекс 4. Это равно сильной магнитной буре.
  • 31 января – магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы публиковали кадендарь магнитных бурь на февраль. 

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