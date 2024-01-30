Магнитные бури, прогноз на 2 дня: какие "сюрпризы" готовит нам солнечная активность

После января нас ждет новый виток магнитных бурь.

| Автор: Соколенко Виктория

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США продолжает делиться прогнозом солнечной активности. Именно она является предвестницей магнитных бурь. Bigmir.net выбрал главные тезисы.

Читайте также: От них стоит отказаться: врачи назвали привычки-вредители сну

Геомагнитные бури имеют оценку по уровню мощности. Это К-индекс. Его рассматривают в границах от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря по последствиям для человека и техники. Повышение магнитной активности началось еще 22 января. Сейчас она идет на спад. Что будет в ближайшие 2 дня:

Сегодня, 30 января, геомагнитная активность получила желтый уровень, К-индекс 4. Это равно сильной магнитной буре.

31 января – магнитосфера придет в норму.

Напомним, ранее мы публиковали кадендарь магнитных бурь на февраль.

Читайте также: Из-за нечистого воздуха может настать опасная болезнь кожи

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.